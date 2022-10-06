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Кузбассцы поймали рыб-мутантов

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Красноярск
08:28 6 Октября 2022
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Рыбаки из Кузбасса поймали огромных рыбин и заявили о своих рекордах в соцсетях. 

Как пишут местные СМИ, жители Кузбасса поймали щук-мутантов весом по 13 и 15 кг.

Один из туристов выловил огромную рыбу в реке Кия Томской области. По словам рыбака, этой рыбиной он закрывает сезон рыбной ловли осенью 2022 года.

«Новый рекорд, 15 кг», — написал Дмитрий Р.

Комментаторы пишут к публикации, что щука стала прекрасным трофеем.


А другой кузбасский рыбак поймал свою трофейную щуку весом 13 кг в реке Обь, кстати, тоже в Томской области. Рыбак признался, что таких больших рыб ещё не ловил больше четырёх лет. Как он пишет, у него невероятная радость от улова.

Фото: © соцсети рыбаков

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