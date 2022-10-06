В Новосёловском районе заработал новый ФАП

В пос. Интикуль заработал новый фельдшерско-акушерский пункт. В штате нового пункта – фельдшер, медсестра и уборщица. Теперь жители посёлка в комфортных условиях смогут получить медпомощь, пройти диспансеризацию, вакцинацию, сдать анализы, проконтролировать терапию и записаться на приём в районную больницу.

ФАП площадью более 70 кв. м. на строительство было потрачено 4,6 млн руб., сообщает министерство здравоохранения Красноярского краю.

Напомним, ранее в Новосёловском районе в пос. Анаш был построен новый фельдшерско-акушерский пункт. На создание медучреждения было направлено 6,7 млн рублей.

В новом учреждении установлен электрокардиограф, аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии, офтальмологический тонометр, дефибриллятор, химический экспресс-анализатор, спирометр, рециркулятор воздуха и необходимая медицинская мебель.

Также местные жители смогут пройти первый этап диспансеризации, пройти вакцинацию, получить первичную медпомощь и записаться на консультацию в район.

Медицинскую помощь жителям поселка будут оказывать фельдшер и акушерка. Также стало известно о наличии транспорта и водителя, благодаря которым будут совершаться выезды к заболевшим.

Фото: © kraszdrav.ru