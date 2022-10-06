На дорогах Красноярского края ожидается гололедица 6 октября

В четверг, шестого октября, синоптики прогнозируют на дорогах центральных и южных районах Красноярского края гололедицу. Об этом сообщили в региональной Службе спасения.

В связи с прогнозом метеорологов спасатели обращаются к автомобилистам и просят не превышать скорость на трассах.

Кроме того, автолюбителям также напомнили о необходимости использования ремней безопасности.

Ранее Sibnovosti писали о том, что один из участков федеральной трассы засыпало снегом, а также там образовался гололёд.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости