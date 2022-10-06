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Как красноярские школьники поздравили учителей

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Красноярск
09:35 6 Октября 2022
красноярск, общество, школы, педагоги
Фотография © admkrsk.ru
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В школах Красноярска отметили День учителя, пишут на сайте администрации города.

Педагогов лицея № 28 учащиеся поздравили в стилистике саги о Гарри Поттере. Они в шляпах и костюмах вручали учителям билеты с вопросами из школьной программы. После своеобразного экзамена педагогов пригласили в классы на уроки магии и зельеварения. В завершении педагогов ждали концерт и участие в беспроигрышной лотерее.

Как красноярские школьники поздравили учителей

В школе № 45 для учителей выступил солист красноярской филармонии Яков Толкацкий.  Коридоры школы стали красочными локациями. Можно было, как в настоящем кафе, выпить кофе с капкейками. Заказы принимали школьники.

Как красноярские школьники поздравили учителей

Ребята из школы № 155 по традиции устроили тематический день «Галерея 155». Они написали портреты своих педагогов. В холле они разместили уникальные рисунки и пригласили учителей на авторскую выставку.

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