Для белого медведя Диксона из Красноярского края построят личный бассейн

У белого медведя Диксона, которого привезли в Москву на реабилитацию после получения ранения на севере Красноярского края построят личное жилище.

Зоологи вместе с инженерами и директором Московского зоопарка Светланой Акуловой провели совещание, на котором обсудили будущее благоустройство дома для мишки.

Как пишет директор зоопарка Светлана Акулова, мы провели финальное совещание по строительству бассейна для Диксона.

— На собрание мы продумали несколько вариантов попадания медведя из своего вольера в бассейн. В пятницу планируем встречу со специалистами, которые будут воплощать наши идеи, — пишет Светлана Акулова на своей странице в соцсетях.

Фото: © скриншот с видеозаписи Светланы Акуловой