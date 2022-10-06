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Для белого медведя Диксона из Красноярского края построят личный бассейн

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Красноярск
08:17 6 Октября 2022
москва, медведь, животные, общество, в россии, белый, спасение, зоопарк
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У белого медведя Диксона, которого привезли в Москву на реабилитацию после получения ранения на севере Красноярского края построят личное жилище. 

Зоологи вместе с инженерами и директором Московского зоопарка Светланой Акуловой провели совещание, на котором обсудили будущее благоустройство дома для мишки.

Как пишет директор зоопарка Светлана Акулова, мы провели финальное совещание по строительству бассейна для Диксона. 

— На собрание мы продумали несколько вариантов попадания медведя из своего вольера в бассейн. В пятницу планируем встречу со специалистами, которые будут воплощать наши идеи, — пишет Светлана Акулова на своей странице в соцсетях.

Фото: © скриншот с видеозаписи Светланы Акуловой 

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