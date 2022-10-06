Мэрия Красноярска назвала сроки завершения ремонта мостов через Качу

Администрация Красноярска сообщила сроки окончания ремонта мостов. На данный момент работы ведутся на трёх мостах через Качу и на путепроводе на Мичурина.

На мостах через Качу по Брянской, 140 и 280 ремонт второй полосы закончится в конце октября.

Мост через Качу на Перенсона в настоящее время полностью перекрыт, так как необходимо произвести замену более 30 балок. Работы завершат в конце октября.

Добавим, что окончание основных работ на путепроводе на Мичурина запланировано на конец ноября.

Фото: © Администрация г. Красноярска