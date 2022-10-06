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В Красноярском крае появились 40 рубежей контроля нарушений ПДД

Главная Общество
Красноярск
09:05 6 Октября 2022
в красноярском крае, общество, красноярск, безопасность
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В Красноярском крае по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» установили 40 рубежей контроля фотовидеофиксации нарушений ПДД. В штатном режиме камеры заработают с 6 октября, рассказали в пресс-службе Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Рубежи контроля размещают в местах концентрации ДТП и опасных участках дорог. Ранее в регионе работали 104 рубежа контроля со стационарными комплексами фиксации нарушений ПДД.

— К этому количеству добавится ещё 40 рубежей. В частности, 27 в Красноярске, по два в Норильске и Ачинске, по одному в Зеленогорске, Железногорске, Канске, Минусинске и Назарово. Оборудование размещено и на региональных трассах в Назаровском и Сухобузимском районах, — сообщил Ренат Даутханов, первый заместитель министра транспорта Красноярского края.

Основные нарушения, которые будут фиксировать комплексы – нарушение правил проезда перекрёстков, требований дорожных знаков и разметки, на шести рубежах будут фиксировать факты не предоставления преимущества пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе.

— Фотовидеофиксация нарушений ПДД — эффективный инструмент для профилактики правонарушений и снижения аварийности. Многолетний опыт использования демонстрирует уменьшение числа опасных правонарушений, — отметил Андрей Сиротинин, начальник управления краевой Госавтоинспекции.

Фото: © пресс-служба КрУДора

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