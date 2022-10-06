Футболисты красноярского «Енисея» победили «Черноморец» в Кубке России

В среду, пятого октября, футболисты красноярского «Енисея» на выезде в Новороссийске сыграли против местного «Черноморца» в 1/32 финала Кубка России.

Встреча завершилась победой команды из Красноярска со счётом 1:0. Единственный гол в прошедшем матче забил форвард «Енисея» Илья Грицак.

Нападающий «красноярских львов» забил мяч в ворота «Черноморца» на 57-й минуте, перед этим выйдя на замену на 46-й минуте игры.

Героем встречи стал голкипер «Енисея» Дмитрий Ребров, который спас команду бесчисленное количество раз.

Фото: © ФК «Енисей»