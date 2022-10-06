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Красноярских водителей предупредили о снеге и гололедице на загородной трассе

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Красноярск
08:37 6 Октября 2022
дороги, в красноярском крае, гибдд, дорога
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Накануне вечером, пятого октября, в ГИБДД сообщили о том, что один из участков федеральной трассы в Красноярском крае засыпало снегом. Мокрый дождь со снегом выпал на участке автодороги «Енисей» с 46 по 125 км.

Из-за перепадов температур там образовалась гололедица, что увеличивает риск возникновения ДТП.

В связи с подобными погодными условиями водителей призывают заменить шины на зимние, прежде чем двигаться по загородным трассам. Кроме того, автомобилистам следует соблюдать скоростной режим.

Фото: © ГИБДД по Красноярскому краю

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