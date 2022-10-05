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В Канске открылась новая ПЦР-лаборатория

Главная Общество
Красноярск
16:31 5 Октября 2022
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Новая лаборатория открылась на базе межрайоной больницы Канска, в которой есть специализированное подразделение, предназначенное для работы с особо опасными инфекциями. В официальном открытии нового медицинского объекта приняли участие министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик, директор по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе «Полюс Красноярск» Никита Смирнов и глава Канска Андрей Берсенев.

В Канске открылась новая ПЦР-лаборатория

Сейчас лаборатория начала работу в тестовом режиме, а к понедельнику выйдет на плановые показатели. При необходимости ее максимальная мощность может достигать до 400 исследований в сутки. Плановые показатели - 100 анализов в смену. Спектр не ограничивается анализами только на COVID-19, в перспективе планируется внедрять исследования и на другие группы вирусов, бактерий и простейших. Новые методы исследований осваиваются лечебными учреждениями края в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Общая стоимость лаборатории порядка 20 млн. руб. Из них около 14 млн. на приобретение оборудования для лаборатории выделила золотодобывающая компания «Полюс», а средства на ремонт и перепланировку помещений направил краевой бюджет. Как пояснил главный врач Канской межрайонной больницы Алексей Кудрявцев, лаборатория позволит оперативно получать результаты исследований для всех медицинских учреждений восточной группы районов и увеличит доступность диагностики для пациентов.

Министр здравоохранения Борис Немик: «Лаборатория полностью отвечает мерам безопасности. Есть соответствующий объем помещений, чтобы потоки инфекции не пересекались, грязные/чистые зоны, что позволяет обеспечить передачу биологического материала внутри помещений. Предусмотрены все необходимые вентиляционные решения, обеззараживающие вещи, потому что это работа с высоко патогенными вирусами, и для персонала должна быть безопасность. Аварийная система работает, даны инструкции сотрудникам. Качество здесь обеспечивается за счет современного оборудования, расходных материалов и системы контроля».

В Канске открылась новая ПЦР-лаборатория

Никита Смирнов, директор по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе «Полюс Красноярск»: «В 2020 году при поддержке компании «Полюс» была открыта ПЦР-лаборатория в Ачинске, где жители города могут проходить разные виды обследования. И сегодня мы открываем новую лабораторию здесь, в Канске. Мы были рады откликнуться на просьбу министерства здравоохранения края и благодарны Правительству Красноярского края и лично Губернатору региона Александру Викторовичу Уссу за содействие в реализации этого проекта».

Добавим, что это 20, «юбилейная» лаборатория.  На начало пандемии их в крае было только две. А до конца года 21я ПЦР- лаборатория для северной группы районов откроется в Северо-Енисейске.

Фото:©пресс-служба Министерства здравоохранения Красноярского края

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