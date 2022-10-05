На Украине во время спецоперации погиб уроженец Красноярского края

4 октября в г. Шарыпово попрощались с Тимуром Синтка, погибшим во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» глава города Шарыпово Вадим Хохлов.

— Выпускник нашего кадетского корпуса. Он отслужил срочную службу в спецназе, в дивизии им. Дзержинского. Тимур — участник Парада Победы в Москве в 2019 году, — пишет он. — Замечательный, весёлый, светлый парень, инструктор по стрельбе в городском Центре допризывной подготовки «Смерч». Настоящий патриот! Он ушёл защищать Родину добровольцем и погиб как герой.

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