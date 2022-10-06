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"Новости ПРО" и "Дискотека ПИ FM": В Красноярске на частоте 93,1 МГц вещает «Первое Интернациональное Радио»

Главная Общество
Красноярск
06:23 6 Октября 2022
красноярск, общество, радиостанция
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Уже больше месяца, с 15 августа, в Красноярске на частоте 93,1 МГц вещает «Первое Интернациональное Радио»  -  РАДИО ПИ ФМ. Город стал вторым эфирным городом-«миллионником» в дружной семье ПИ FM. А для жителей Красноярска запуск ПИ FM был очень долгожданным, тем более что радиостанция успешно работала с 2018 года в Минусинске Красноярского края.

«Красноярцы не просто ждали станцию в эфире, а вовсю слушали. Об этом говорит и статистика подключений к нашему интернет-потоку, и голосовые сообщения, которые слушатели присылали на наш редакционный телефон. Для того, чтобы запустить радиостанцию в столице Красноярского края нам понадобилось чуть больше года с момента победы в конкурсе на право вещания в Красноярске», - прокомментировал генеральный директор радиостанции Роман Климас.

В эфире «Радио ПИ FM» звучит русскоязычная музыка разных стилей и направлений в современной танцевальной обработке. По своему настроению Пи FM – развлекательная радиостанция, которая «вне политики», поэтому даже выпуски «Новости ПРО» будут интересны всем и каждому. Ежедневно яркая и веселая ведущая «Радио Пи FM» Лёля Бубнова рассказывает о самых интересных событиях, занимательных фактах, произошедших в России и мире.  И, конечно же, «визитной карточкой» радиостанции является проект «Дискотека ПИ FМ».

 Программа выходит в пятницу и субботу с 20.00 – 00.00, и имеет свое продолжение и в телеэфире под названием «Клипотека ПИ FM».

«Радио ПИ FM – Красноярск» входит в состав красноярского филиала холдинга «МКР-Медиа», среди активов которого «Сибирское агентство новостей», сеть «Дорожное радио – Красноярский край», «Радио Сибирь – Красноярск» и «Радио МИР - Красноярск».

Новую станцию можно услышать в Красноярске не только на частоте 93,1 FM, но и на официальном сайте, приложениях для платформ iOS и Android, а также в «умных устройствах» с поддержкой голосовых помощников «Алиса» и «Маруся»: для этого их достаточно попросить включить радио ПИ FM.

До конца 2022 года «ПИ ФМ» обещает также прийти в эфир Калининграда и Тюмени.

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