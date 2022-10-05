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Губернатор Александр Усс вручил почётные знаки заслуженным педагогам Красноярского края

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Красноярск
16:15 5 Октября 2022
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В среду, пятого октября, в День учителя главой Красноярского края Александром Уссом были вручены почётные знаки сотрудникам сферы образования, которые удостоились почётного звания «Заслуженный педагог Красноярского края».

Губернатор поздравил педагогов с их профессиональным праздником и заявил об особой значимости, а также важности их работы.

Губернатор Александр Усс вручил почётные знаки заслуженным педагогам Красноярского края


 

Также Александр Усс, поздравляя педагогов со столь знаменательной датой, поблагодарил учителей за преданность непростому делу и миссии, которую они выполняют.

«За тысячи достойных школьников и выпускников, которым вы дали путевку в большую жизнь, возможность приобщиться к огромному богатству знаний, и которых вы воспитали настоящими гражданами, патриотами нашей Родины», - отметил он.  

По словам главы региона, это великий труд, который является бесценным. Отметим, что в текущем году почётного краевого звания удостоились 50 работников сферы образования. Среди них присутствуют не только учителя, но и руководители школ и учреждений дошкольного образования, педагогические работники учреждений дополнительного и профессионального образования из 32 городов и районов края.

Фото: © Александр Черных

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