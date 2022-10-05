5 октября
Красноярск
погода +6 °C
58.79
 
€ 56.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске продолжают принимать заявки от жителей частных домов для перехода на экологичные виды отопления

Главная Общество
Красноярск
15:30 5 Октября 2022
в красноярском крае, правительство, в красноярске, частные, дома, тепло, теплоснабжение, схема теплоснабжения
версия для печати Ico_print

Жители частного сектора из Красноярска по-прежнему могут подать заявки для перехода домов на экологичные виды топлива. Мероприятия являются частью комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Жителям частных домов предложено несколько различных вариантов перевода на экологичные виды топлива. Среди них – электроотопление, присоединение к централизованной системе теплоснабжения и перевод на газовое отопление с применением сжиженного углеводородного газа.
Так, к примеру, при переходе на газовое отопление за счёт средств из бюджета жителю купят и установят внутридомовое газовое оборудование, систему отопления, счётчики, резервуарную установку хранения газа. Также будет проложен газопровод в пределах земельного участка дома. В среднем на домовладение субсидией предусмотрено от 600 до 650 тыс рублей.
Для того, чтобы подключить жильцов к централизованной системе за счёт бюджетного финансирования предполагается возведение магистральных и распределительных теплосетей. Итоговое решение по переводу будут принимать при наличии технической возможности. 
Узнать о каждом из вариантов перехода можно по ссылке, а также ознакомиться с формой заявки. 
Отметим, что средства для реализации программы по переходу частного сектора в Красноярске с угольного отопления на более экологичные виды направлены в рамках нацпроекта «Экология». В текущем году направлено 145 млн рублей, в следующем - порядка 760 млн рублей. 

Фото: © Никита Алексеев

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Два человека погибли при пожаре в доме на Новой в Красноярске

Два человека погибли при пожаре в доме на Новой в Красноярске

5 Октября 2022 г.
Пожарным удалось спасти 23 человека
Новости Красноярска: На Украине во время спецоперации погиб уроженец Красноярского края

На Украине во время спецоперации погиб уроженец Красноярского края

5 Октября 2022 г.
С ним попрощались 4 октября
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс вручил почётные знаки заслуженным педагогам Красноярского края

Губернатор Александр Усс вручил почётные знаки заслуженным педагогам Красноярского края

5 Октября 2022 г.
Почётных знаков удостоились 50 человек
Новости Красноярска: В Ачинске воспитательница детсада применяла физическую силу к детям

В Ачинске воспитательница детсада применяла физическую силу к детям

5 Октября 2022 г.
Полиция проводит проверку
Новости Красноярска: Мобилизованного красноярца обнаружили мёртвым в омской военной части

Мобилизованного красноярца обнаружили мёртвым в омской военной части

5 Октября 2022 г.
Причина смерти пока не установлена
Новости Красноярска: Хоккеистку красноярской «Бирюсы» признали лучшим новичком женской хоккейной лиги

Хоккеистку красноярской «Бирюсы» признали лучшим новичком женской хоккейной лиги

5 Октября 2022 г.
Награды удостоилась 15-летняя Софья Кривошеева
Новости компаний
29/09
ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске двух руководителей детсада осудят за мошенничество на 6,7 млн рублей

В Красноярске двух руководителей детсада осудят за мошенничество на 6,7 млн рублей

4 Октября 2022 г.
На их имущество наложен арест
Новости Красноярска: 25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

5 Октября 2022 г.
Мужчина перевёл вымогателям более 28 тысяч рублей
Новости Красноярска: Пропавшего журналиста из Железногорска нашли мёртвым

Пропавшего журналиста из Железногорска нашли мёртвым

2 Октября 2022 г.
Он был заядлым таёжником
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru