В Красноярске продолжают принимать заявки от жителей частных домов для перехода на экологичные виды отопления

Жители частного сектора из Красноярска по-прежнему могут подать заявки для перехода домов на экологичные виды топлива. Мероприятия являются частью комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Жителям частных домов предложено несколько различных вариантов перевода на экологичные виды топлива. Среди них – электроотопление, присоединение к централизованной системе теплоснабжения и перевод на газовое отопление с применением сжиженного углеводородного газа.

Так, к примеру, при переходе на газовое отопление за счёт средств из бюджета жителю купят и установят внутридомовое газовое оборудование, систему отопления, счётчики, резервуарную установку хранения газа. Также будет проложен газопровод в пределах земельного участка дома. В среднем на домовладение субсидией предусмотрено от 600 до 650 тыс рублей.

Для того, чтобы подключить жильцов к централизованной системе за счёт бюджетного финансирования предполагается возведение магистральных и распределительных теплосетей. Итоговое решение по переводу будут принимать при наличии технической возможности.

Узнать о каждом из вариантов перехода можно по ссылке, а также ознакомиться с формой заявки.

Отметим, что средства для реализации программы по переходу частного сектора в Красноярске с угольного отопления на более экологичные виды направлены в рамках нацпроекта «Экология». В текущем году направлено 145 млн рублей, в следующем - порядка 760 млн рублей.

Фото: © Никита Алексеев