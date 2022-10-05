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Хоккеистку красноярской «Бирюсы» признали лучшим новичком женской хоккейной лиги

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Красноярск
15:00 5 Октября 2022
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Форвард красноярской «Бирюсы» - 15-летняя Софья Кривошеева была признана лучшим новичком женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в сентябре. 

В четырёх встречах молодая нападающая набрала три очка (один гол + две голевые передачи). Показатель полезности Софьи составил «+2». Для красноярки это первый сезон в Лиге.  

Отметим, что «Бирюса» одержала победу в шести первых играх нового сезона и забила 48 шайб. Сейчас команда из Красноярска находится на вершине таблицы ЖХЛ.  Добавим, что пятого и шестого октября хоккеисткам «Бирюсы» предстоит сыграть против «Динамо-Невы», находящейся на втором месте в таблице. Начало матча в 15:00. 

Фото: © vk.com/birusa_whl

 

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