Хоккеистку красноярской «Бирюсы» признали лучшим новичком женской хоккейной лиги

Форвард красноярской «Бирюсы» - 15-летняя Софья Кривошеева была признана лучшим новичком женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в сентябре.

В четырёх встречах молодая нападающая набрала три очка (один гол + две голевые передачи). Показатель полезности Софьи составил «+2». Для красноярки это первый сезон в Лиге.

Отметим, что «Бирюса» одержала победу в шести первых играх нового сезона и забила 48 шайб. Сейчас команда из Красноярска находится на вершине таблицы ЖХЛ. Добавим, что пятого и шестого октября хоккеисткам «Бирюсы» предстоит сыграть против «Динамо-Невы», находящейся на втором месте в таблице. Начало матча в 15:00.

Фото: © vk.com/birusa_whl