Мужчина вытащил из карманов красноярцев 45 телефонов

39-летний красноярец вытащил из карманов пассажиров общественного транспорта 45 сотовых телефонов.

Следователи доказали вину мужчины, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С ноября 2020 года в полицию стали поступать заявления о кражах телефонов в общественном транспорте. Сотрудники МВД выяснили, что причастен ранее судимый за карманные кражи 39-летний красноярец. При очередной попытке похитить в автобусе у женщины дорогой мобильник злоумышленник был задержан.

Было установлено, что обвиняемый приходил на остановки в разных районах города и обращал внимание на людей, которые, побеседовав по телефону, убирали его в карман. Затем он заходил за ними в транспорт, вытаскивал у них сотовые и выходил из автобусов. За год он совершил 45 таких преступлений. Похищенное он продавал. Сумма ущерба — более 850 тыс. руб.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Железнодорожный районный суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко