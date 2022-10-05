«В школе необходима служба психологической поддержки»: Учительница из Красноярска рассказала о зарплате, современных детях, нехватке кадров и выгорании

Сегодня, пятого октября, в России все педагоги отмечают свой профессиональный праздник – День учителя. Корреспондент Sibnovosti поговорил с представителем этой профессии об одной из самых главных проблем учителей – профессиональном выгорании. Учительница немецкого и английского языка Елена Чацкис рассказала о своём профессиональном пути, о том, почему ушла из классической школы в онлайн-образование и почему в школах нужна служба психологической поддержки для педагогов.

Сколько лет вы проработали в школе?

- Я пришла в школу в 1996 году и проработала в качестве учителя немецкого и английского языков 26 лет. Сейчас в онлайн-образовании для того, чтобы сохранить своё здоровье и качество преподавания. Здесь у меня нет такой нагрузки, как в классической школе.

По статистике, учителей иностранных языков всегда не хватает. Нагрузка была большая?

- Да, всегда больше одной ставки, а в последние годы нагрузка была две ставки.

Стать учителем мечтали с детства?

- Нет, в школе мне нравились уроки истории и немецкого языка, но о том, чтобы стать педагогом даже не думала. А в выпускном классе начала задумываться о дальнейшем выборе профессии, и в итоге решила поступить в педагогический институт. Изначально хотела поступать на исторический факультет, даже читала дополнительную литературу, участвовала в школьных олимпиадах по истории. Однако мне очень нравился немецкий язык и то, как нам его преподавали в школе.

Моя первая учительница по немецкому языку была немкой, и она влюбила нас в этот предмет. Мы смотрели детские фильмы на немецком языке. В результате в последний момент я подала заявление на факультет иностранных языков, что сильно удивило директора школы, так как он был уверен, что я будут поступать на исторический факультет.

Когда вы только начали работать, какие были дети? Какое было отношение у родителей и школьников к педагогам?

- Когда я пришла работать в школу, то встретила разных детей – прилежных и не очень, добрых и задиристых. Однако дети всегда остаются детьми, изменилось отношение в обществе к школе. Соответственно и отношение родителей. Раньше родители и ученики больше уважали педагогов, было меньше конфликтных ситуаций в отличие от сегодняшних реалий.

Как думаете, почему поменялось отношение в обществе к школе?

- На мой взгляд, это произошло из-за того, что стало больше негатива и в обществе сформировалось негативное отношение к школе и учителям.

То есть, раньше было проще?

- Я не могу сказать, что сейчас работать стало намного тяжелее, так как дети кардинально не изменились. Как и в прошлом, продолжают возникать различные ситуации, требующие принятия быстрых решений, честности с самим собой и детьми.

В какой момент и как давно вы осознали, что у вас профессиональное выгорание? В чём оно у вас проявлялось?

- Я осознала, что у меня профессиональное выгорание после того, как выпустила из школы свой третий выпуск. Это произошло в 2020 году. На мой взгляд, всё шло по нарастающей и в итоге привело к такому результату. В моем случае – это большая нагрузка в школе, постоянная ответственность за детей. Также не последнюю роль сыграла пандемия, потому что в этих условиях детям пришлось сдавать выпускные экзамены, что несомненно повлияло на меня, как на классного руководителя. Кроме того, во время пандемии мне пришлось полностью перестроить образовательный процесс и приходилось работать до 23 часов. Проверять работы, отвечать на звонки обеспокоенных родителей и детей.

Сейчас, работая в онлайн-образовании, что изменилось в вашей деятельности?

- В первую очередь уменьшилась нагрузка, что немаловажно для сохранения здоровья. Во-вторых, данный формат преподавания сводит к минимуму вероятность конфликтных ситуаций с учениками. Теперь я взаимодействую со школьниками только во время урока.

Есть ли среди ваших знакомых учителя, у кого тоже выгорание?

- Большая часть моих коллег старше меня и практически никто из них не остался работать в школе. Они ушли на пенсию.

На ваш взгляд, как можно было бы этого избежать? Или что должно измениться в системе образования?

- Я думаю этот вопрос решать нужно сообща и подходить к нему комплексно. Например, необходима служба психологической поддержки, которая работала бы в школе, а также увеличение оплаты учительского труда за одну ставку.

Невысокая зарплата влияет на то, что преподаватели берут все большее количество ставок и рабочих часов?

- Несомненно, невысокая зарплата является одной из причин, почему учителя вынуждены брать большое количество часов, а также дефицит педагогических кадров.

Можно ли улучшить взаимоотношения между педагогами и учениками, а также их родителями? Или в сегодняшних реалиях это невозможно?

- Я не могу дать ответа на этот вопрос, потому что всё зависит от конкретного учителя и родителей с учениками.

Возлагаемая ответственность на учителей за детей сильно повлияла на вас и ваше эмоциональное состояние?

- Считаю, что да. Это приводило к постоянному стрессу, что сказалось на эмоциональном состоянии и физическом здоровье.

Что бы вы хотели пожелать учителям на День учителя?

- В первую очередь я хотела бы пожелать профессионального роста, терпения, хороших учеников и, конечно же, здоровья. Это профессия трудная, но она является очень интересной. Самым главным для учителя являются ученики благодарные за полученные знания, формирование их как личностей и помощь в профессиональном самоопределении.

Фото: © Р. Рыбаков