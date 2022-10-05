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На Ярыгинской набережной инвалиды-колясочники не могли заехать на пандус

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Красноярск
14:00 5 Октября 2022
общество, красноярск, инвалиды, доступ
Фотография © admkrsk.ru
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Специалисты Красгорпарка и депутат Горсовета Наталья Каптелинина протестировали въезд на пандус на Ярыгинской набережной, пишут на сайте администрации города Красноярска.

На прошлой неделе в соцсети «ВКонтакте» депутат сообщила, что у пандуса неудобный для маломобильных людей подъём. Инвалиды-колясочники не могли заехать на пандус, потому что из-за высокого бордюра у кресла-коляски прокручивались колёса.

Специалисты Красгорпарка понизили уровень бордюра и установили металлическую планку.

— Также в зимнее время необходимо следить, чтобы пандус своевременно чистили от снега, - отметила Наталья Каптелинина.

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