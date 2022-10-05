От «Движения» до «Золотого медведя»: «Проект 123/19. Дебют» к юбилею ВКСР им. Г.Н. Данелии

8 октября телеканал «Продвижение» начинает показ 26-серийного цикла «Проект 123/19. Дебют», приуроченного к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссеров им. Г. Н. Данелии (ВКСР основаны 11 мая 1963 года). Выпускники одной из старейших киношкол России поделятся своими воспоминаниями о том, как они попали на ВКСР, как шла работа над их дебютным фильмом: дадут рекомендации начинающим кинематографистам, и, возможно, впервые честно задумаются над вопросом «Каково это – быть режиссёром?».

«Я приходил в эту съёмочную, как в храм: запах пленки, включение света, заряд камеры – это такой ритуал предвкушения работы, который в компьютерную эпоху совершенно невозможен. Негде себя вот так потратить, разве что каждый день придётся Windows переустанавливать. Когда появились все эти компьютерные дела, то появилось преимущество, что можно сделать всё, что ты хочешь, особенно после появления 3D и программ для анимации. Теперь аниматор и режиссёр может себе позволить всё, что угодно, но таким образом обесценивается и результат. Самое главное теперь – придумать такое, чего другой не придумает. Каждый теперь режиссёр. Фактически любой творческий человек может взять и дома сделать гениальный фильм. Никакой элитарности в этом не осталось», − делится воспоминаниями режиссёр анимационных фильмов, выпускник ВКСР им. Г. Н. Данелии (мастерская В. Угарова и А. Хржановского) Иван Максимов.

«На самом деле, судьба режиссёра – непростая. Ты постоянно находишься в поиске идеи, сценария, потом уже в поиске денег, а после этого наступает долгий и мучительный процесс съёмок с полным самопожертвованием, потом ищешь ресурсы на пост-продакшн, пристраиваешь это по фестивалям, пытаешься организовать какой-то прокат и всё это нужно только тебе. Если есть вот это желание, и ты понимаешь, что хочешь сказать, зачем и кому, то тогда нужно идти и преодолевать все эти тернии, круги ада и только тогда твоё высказывание дойдёт до какой-то аудитории. Если в глубине лежит мотив красиво потусоваться, где-то зарисоваться, то думаю, вас в конце концов ждёт большое разочарование, потому что оно того не стоит. Я бы, наверное, сказал, что самое главное заключается в том, что если ты действительно этим горишь и понимаешь, что ты хочешь сказать, то тогда да, нужно идти в эту профессию, но будет очень непросто» − рассуждает режиссёр-документалист, выпускник ВКСР им. Г.Н. Данелии (мастерская В. Хотиненко, П. Финн, В. Фенченко) Слава Красько.

Проект «123/19. Дебют» познакомит зрителей с дипломными и дебютными работами выпускников ВКСР разных лет: картиной режиссёра анимационного кино Ивана Максимова «Болеро» (обладателем главного приза Берлинского фестиваля "Золотой медведь" и премии "Ника", 1993 г.), лентой актрисы театра и кино, режиссёра Яны Гладких «Яна – это Аня наоборот» (обладателя приза «Движение. Начало» - лучший короткометражный игровой фильм Национального кинофестиваля дебютов «Движение», 2018 г.) и картиной Славы Красько «Я, Че Гевара. История, рассказанная от первого лица» (впервые в истории России удостоенной высшей кинематографической награды КНР (китайский «Оскар») за «Лучший документальный фильм на иностранном языке», 2021 г.) и другими.

Своих коллег по цеху поздравят выпускники разных лет ВГИК им. Герасимова: режиссёр Александр Хант (дебютная работа «Витка Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», обладатель премий «Лучший игровой фильм», «Лучшая мужская роль», «Открытие года» кинофестиваля «Ника», 2018 г.), режиссёр Лариса Садилова (дебютная работа «С днём рождения», обладатель Гран-при конкурса дебютов кинофестиваля «Кинотавр», 1998г., приза за режиссуру Международного кинофестиваля «Евразия», Казахстан, 1998г.) и другие.

Смотрите «Проект 123/19» на канале «Продвижение» каждую субботу в 00:00 часов.

Фото:©ТК "Продвижение"