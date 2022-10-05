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Перевозки пассажиров на КрасЖД выросли на 3% в сентябре

Главная Общество
Красноярск
12:26 5 Октября 2022
общество, железные дороги, красноярск, транспорт
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В сентябре 2022 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 704 тыс. пассажиров, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 586 тыс. (+2%), в дальнем следовании – 118 тыс. (+7%).

Пассажирооборот в сентябре 2022 года составил 162 млн пасс-км, что на 6% больше показателя аналогичного периода 2021 года.

За 9 месяцев 2022 года с вокзалов и станций КрасЖД отправились в поездки 5,9 млн пассажиров (+5% к январю-сентябрю прошлого года).

В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров увеличилось на 4% – до 4,7 млн человек, в дальнем следовании – на 8%, составив 1, 2 млн чел.

Пассажирооборот в январе-сентябре достиг 1,5 млрд пасс-км – это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

По материалам КрасЖД

Фото:©КрасЖД

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