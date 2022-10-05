В Боготольском районе суд рассмотрит дело о массовой гибели пчёл

В июле 2021 года обвиняемый — директор сельхозпредприятия Боготольского района не разместил в СМИ сведения об использовании агрохимикатов на полях. После чего произошло массовое заражение и гибель 435 пчелиных семей. Ещё 70 были уничтожены частично. 26 пчеловодам причинён ущерб — более 16,5 млн руб., пишут на сайте прокуратуры Красноярского края.

На имущество организации наложен арест на более чем 16 млн руб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Местный житель обвиняется по ст. 168 УК РФ.

Уголовное дело направлено мировому судье.

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк