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Аграрии Красноярского края продали 39,3 тыс. тонн пшеницы в госфонд

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Красноярск
12:18 5 Октября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, россия, зерно, продажа
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В России продолжается закупка зерна в интервенционный фонд, с начала торгов приобретено более полумиллиона тонн зерновых на 7,9 млрд руб., пишут на сайте правительства Красноярского края.

Аграрии нашего региона продали 39,3 тыс. т пшеницы третьего и четвертого классов урожая 2021-2022 годов на 613,3 млн руб. Пшеницу третьего класса реализовали за 15 840 руб. за тонну (с НДС), четвёртого класса — за 15 070 тыс. руб. за тонну (с НДС). В крае пшеница третьего класса сегодня стоит 11 тыс. руб. за тонну, что на 4-5 тыс. руб. меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

Хранителями зерна госфонда определены 9 организаций. Они примут 240,6 тыс. тонн. Планируется дополнительный отбор хранителей.

— В условиях рекордного урожая, который прогнозируется в России, и снижения цен на с/х культуры закупочные интервенции необходимы. Они позволят стабилизировать ценовую ситуацию на зерновом рынке и возместить аграриям часть затрат на производство. Пока пшеницу в госфонд реализовали только 5 с/х организаций региона. Рассчитываем, что к завершению уборочной участие станет более активным, – отметил Леонид Шорохов, вице-премьер правительства края – министр сельского хозяйства и торговли региона.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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