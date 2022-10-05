Аграрии Красноярского края продали 39,3 тыс. тонн пшеницы в госфонд

В России продолжается закупка зерна в интервенционный фонд, с начала торгов приобретено более полумиллиона тонн зерновых на 7,9 млрд руб., пишут на сайте правительства Красноярского края.

Аграрии нашего региона продали 39,3 тыс. т пшеницы третьего и четвертого классов урожая 2021-2022 годов на 613,3 млн руб. Пшеницу третьего класса реализовали за 15 840 руб. за тонну (с НДС), четвёртого класса — за 15 070 тыс. руб. за тонну (с НДС). В крае пшеница третьего класса сегодня стоит 11 тыс. руб. за тонну, что на 4-5 тыс. руб. меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Хранителями зерна госфонда определены 9 организаций. Они примут 240,6 тыс. тонн. Планируется дополнительный отбор хранителей.

— В условиях рекордного урожая, который прогнозируется в России, и снижения цен на с/х культуры закупочные интервенции необходимы. Они позволят стабилизировать ценовую ситуацию на зерновом рынке и возместить аграриям часть затрат на производство. Пока пшеницу в госфонд реализовали только 5 с/х организаций региона. Рассчитываем, что к завершению уборочной участие станет более активным, – отметил Леонид Шорохов, вице-премьер правительства края – министр сельского хозяйства и торговли региона.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив