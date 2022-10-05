В Нижнеингашском районе в ФАПы доставили электрокардиографы

В Нижнеингашскую районную больницу поступили многоканальные электрокардиографы с функцией дистанционной передачи. Новой техникой оснастили ФАПы в посёлках Поканаевка, Канифольный и Тиличеть, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.
Приборы имеют дополнительные функции, в частности, автоматическое описание изменений показаний электрокардиографии, контроль и автоматическую фиксацию нарушений ритма сердца. Электрокардиограмма уже идёт с расшифровкой. Теперь медицинские работники могут за 10 минут принять решение о лечении. В сложных случаях можно передать запись ЭКГ на расшифровку в краевую больницу и через несколько минут получить интерпретацию.
Цена одного аппарата — около 200 тыс. руб.
Отметим, что за первую неделю медики провели уже 30 исследований, в том числе и дистанционных с краевыми врачами.
Напомним, в дер. Турецк Большеулуйского района построили ФАП за 4 млн рублей.
В ФАПе имеются: процедурный кабинет и кабинет приёма, помещение для хранения лекарств, просторный холл, комната для персонала с раздевалкой, санузел и подсобное помещение.
В медпункте есть электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный ингалятор, спирометр. А также одеяло с подогревом, фармацевтические холодильники, медицинская мебель.
Медпомощь будут получать 106 жителей села, в том числе, 19 детей.
Фото: © kraszdrav.ru