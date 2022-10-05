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В Нижнеингашском районе в ФАПы доставили электрокардиографы

Главная Общество
Красноярск
12:02 5 Октября 2022
общество, в красноярском крае, здравоохранение, оборудование
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В Нижнеингашскую районную больницу поступили многоканальные электрокардиографы с функцией дистанционной передачи. Новой техникой оснастили ФАПы в посёлках Поканаевка, Канифольный и Тиличеть, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Приборы имеют дополнительные функции, в частности, автоматическое описание изменений показаний электрокардиографии, контроль и автоматическую фиксацию нарушений ритма сердца. Электрокардиограмма уже идёт с расшифровкой. Теперь медицинские работники могут за 10 минут принять решение о лечении. В сложных случаях можно передать запись ЭКГ на расшифровку в краевую больницу и через несколько минут получить интерпретацию.

Цена одного аппарата — около 200 тыс. руб.

Отметим, что за первую неделю медики провели уже 30 исследований, в том числе и дистанционных с краевыми врачами.

Напомним, в дер. Турецк Большеулуйского района построили ФАП за 4 млн рублей.

В ФАПе имеются: процедурный кабинет и кабинет приёма, помещение для хранения лекарств, просторный холл, комната для персонала с раздевалкой, санузел и подсобное помещение.

В медпункте есть электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный ингалятор, спирометр. А также одеяло с подогревом, фармацевтические холодильники, медицинская мебель.

Медпомощь будут получать 106 жителей села, в том числе, 19 детей.

Фото: © kraszdrav.ru

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