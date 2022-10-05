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Жители Красноярского края могут получить перерасчёт за грязную воду из крана

Главная Общество
Красноярск
13:50 5 Октября 2022
потребители, вода, роспотребнадзор, в красноярском крае, жалоба, коммунальщики, коммунальное хозяйство
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Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора периодически получают жалобы от жителей Красноярского края на качество питьевой воды. Об этом сообщил руководитель ведомства Дмитрий Горяев.

По его словам, одним из последних обращений поступило от жителей Вагино Боготольского района, у которых из крана бежит вода с ржавчиной. Сейчас специалисты проводят исследования проб воды. В том случае, если результаты подтвердят несоответствие воды гигиеническим нормативам, то к организации, предоставляющей коммунальную услугу, предпримут необходимые меры.

Также стало известно, что в связи с оказанием коммунальной услуги ненадлежащего качества потребитель вправе:

  • требовать перерасчёт;
  • возмещения убытков;
  • безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги.

Фото: © Нина Зотина / РИА Новости

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