25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогательства из-за интимных фото

В Красноярском крае 25-летний житель Ачинска стал жертвой вымогателей из-за интимных фотографий. Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что неизвестные взломали его страницы в соцсетях и завладели фотографиями интимного характера, которые он отправлял в личных сообщениях девушке.

Злоумышленники начали шантажировать ачинца тем, что отправят фото его друзьям, если он не заплатит им. В результате потерпевший сделал пять переводов на сумму свыше 28 тыс рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до четырёх лет колонии.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович​