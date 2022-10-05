На красноярском рынке снесли незаконные постройки

Под контролем сотрудников ГУФССП России по Красноярскому краю произведён снос незаконных строений на одном из рынков, сообщает пресс-служба ведомства.

Судебный пристав вручил требование руководителю рынка о необходимости добровольно исполнить решение суда в установленный срок и предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Руководство рынка исполнило требование лишь частично. Были разобраны два павильона из трёх.

Было возбуждено уголовное дело за неисполнение решения суда. К сносу строения приступила спецорганизация.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев