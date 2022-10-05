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Более 22,5 тысяч учителей работают в школах Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
11:35 5 Октября 2022
в красноярском крае, правительство, учитель, педагоги, праздник
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В среду, пятого октября, российские педагоги отмечают свой профессиональный праздник – День учителя. В столь знаменательный день министерство образования Красноярского края поделилось статистическими данными об учителях региона.

Согласно официальным сведениям, в общеобразовательных учреждениях края работает 22 541 учитель. При этом большая часть из них – 88% являются представительницами прекрасного пола. Средний возраст педагогов в регионе – 45 лет. Молодых учителей в возрасте до 35 лет – почти 24%. Возраст около 16% учителей составляется более 60 лет.

Порядка 60% педагогов работают в школах более 20 лет. 74% имеют высшее педагогическое образование.  У 28 педагогов есть учёная степень кандидата наук, один учитель является доктором наук. Самыми востребованными в крае являются учителя иностранного языка, математики, русского языка и литературы, физики, начальных классов, а также логопеды и учителя-дефектологи.

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях региона работают 30 «земских учителей». В рамках реализации федеральной программы в Красноярский край приехали педагоги из различных регионов России.

Добавим, что сегодня для более чем 600 педагогов со всего края пройдёт большой праздничный концерт. Для учителей выступят лучшие коллективы региона. С праздником педагогов поздравит министр образования края Светлана Маковская.

Фото: © Р. Рыбаков

Общество / НОВОСТИ
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