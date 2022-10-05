В Красноярске правовая организация заплатила 520 тыс. рублей после ареста Porsche Caenne

В Красноярске и Канске судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд. Было арестовано 9 транспортных средств. 7 автовладельцев заплатили долги на месте и несколько человек — после ареста автомобилей.

На дорогах города и выявляли транспорт, владельцы которого накопили долги, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.

Всего было остановлено около двух десятков машин должников. К примеру, 54-летний владелец Toyota Succeed неоднократно превышал скорость и разворачивался в неположенном месте. На его автомобиль был наложен арест. После чего он заплатил штрафы более 20 тыс. руб.

Правовая организация, владеющая Porsche Caenne, тоже не оплачивала штрафы и исполнительский сбор. Долг накопился в размере более 520 тыс. руб. После ареста компания также погасила задолженность.

Ещё один автовладелец накопил сумму долга более 1 млн руб. юр лицу. Его машину Hyndai Solaris арестовали и поместили на спецстоянку.

52-летний владелец Toyota Land Cruiser не платил за услуги ЖКХ. Он погасил долг перед УК на месте.

Всего остановленные водители заплатили более 720 тыс. руб. долга.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов