18-летняя жительница Канска зарезала женщину

Утром 3 октября в следственные органы сообщили об обнаружении на берегу р. Иланка 31-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями.

Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Канска. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, ночью 3 октября потерпевшая и подозреваемая употребляли спиртное в компании общих знакомых в доме (ул. Красная Иланка). В какой-то момент подозреваемая стала проявлять неприязнь по отношению к потерпевшей. Между женщинами возник конфликт, подозреваемая взяла нож и нанесла пострадавшей множественные удары в область грудной клетки. Далее злоумышленница завернула потерпевшую в покрывало, перенесла на берег реки и сбросила в воду. Утром женщину обнаружила прохожая, доставили в медицинское учреждение, где она скончалась 4 октября.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников