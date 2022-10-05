Красноярские полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем Toyota

В Красноярске в Ленинском районе около 02:00 ночи сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Toyota Marino и подали знак об остановке.

Автомобилист проигнорировал требование дорожных полицейских и, увеличив скорость, пытался скрыться от сотрудников ДПС. В попытке скрыться от автоинспекторов водитель грубо нарушал ПДД и подвергал опасности других участников дорожного движения.

В ходе движения по Октябрьскому мосту сотрудники ГИБДД произвели два предупредительных выстрела в воздух для остановки автомобилиста, однако иномарка продолжила движение.

В результате правоохранители открыли прицельный огонь по колёсам Toyota. Иномарка остановилась только через несколько сотен метров. В автомобиле, кроме водителя, были ещё четыре человека. Водитель попытался сбежать, однако был задержан.

Как выяснилось, за рулём иномарки находился 21-летний водитель без прав, который оказался пьян. Алкотестер показал - 0,502 мг/л.

В отношении нарушителя составили 15 административных материалов за нарушения ПДД. Общая сумма штрафов - более 13 тысяч рублей.

Добавим, что автомобилисту также были назначены 10 суток административного ареста за управление автомобилем в нетрезвом виде.

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