В Красноярском крае парк школьных автобусов обновился почти на 70 %

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края провёл заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения. Основные темы: снижение детского травматизма, анализ динамики аварийности на дорогах и вопросы оказания медпомощи пострадавшим в ДТП.

Как сообщили в региональном правительстве, особое внимание уделили безопасности учащихся. Обустраиваются участки улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Кроме того, модернизируются пешеходные переходы, устанавливаются ограждения, дорожные знаки, светофоры и дополнительное освещение. Также наносится разметка и искусственные неровности.

Продолжается и приобретение школьных автобусов. Отметим, что выработавшие свой ресурс, заменяются на новые. Сегодня детей в школы подвозят на 727 автобусах.

Транспорт оборудован ремнями безопасности, убирающейся подножкой пассажирской двери, устройством ограничения скорости, внутренним и внешним громкоговорителем, автоматической подачей звукового сигнала при движении задним ходом. Также транспорт оснащён средствами двухсторонней связи, тахографом, навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, датчиком уровня топлива.

— За последние 5 лет мы значительно обновили парк школьных автобусов. С 2017 года заменили 488 единиц (67 % от всего их количества). До конца этого года в регион поступят ещё 56 автобусов. В ближайшее время направим в муниципалитеты ещё 16 автобусов небольшой вместимости. Это для тех поселений, где перевозится небольшое количество детей. Также в проекте краевого бюджета предусмотрены средства на приобретение автобусов в 2023 году, – рассказала Светлана Маковская, министр образования региона.

Для снижения детского травматизма принято решение продолжить обустройство пешеходных переходов вблизи школ и усилить профилактическую работу о необходимости соблюдать ПДД среди учащихся.

За 9 месяцев в крае зафиксировано 1 945 Д ТП (+1,7 % к аналогичному периоду прошлого года). В результате погибли 232 человека (+11 %) и травмированы 2 433 человека (+2,7 %).

Наибольший прирост аварий зафиксирован на федеральных дорогах (+27,6 %). С участием детей зарегистрировано 236 ДТП (+28,3 %), 8 из них погибли. При этом снизились показатели аварийности на дорогах регионального или межмуниципального значения (-21,8 %). А также на пешеходных переходах (-16,7 %), количество ДТП, совершённых водителями с признаками опьянения (-9,7 %) и ДТП по вине пешеходов (-2,5 %).

— Качество наших трасс улучшилось, но требований соблюдения скоростного режима никто не отменял. Автоматическая фиксация нарушений уже значительно повысила дисциплину водителей в городах. Считаю, необходимым расширять эту практику и на загородных трассах. Целесообразно предусмотреть использование беспилотных летательных аппаратов. Они могут фиксировать выезд на полосу встречного движения или обочину. Со следующего года их функционал планируется расширить до контроля скорости, – отметил Андрей Сиротинин, руководитель Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Юрий Лапшин дал поручение изучить возможность привлечения к дорожному контролю ведомственных беспилотных летательных аппаратов.