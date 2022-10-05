В Красноярске с 10 октября закроют проезд в Покровку с улицы Брянской

В Красноярске с 10 октября и до середины весны закроют проезд по Брянской вдоль гаражных боксов на Писарева. Данный съезд ведёт в Покровку.

Отметим, что этим проездом часто пользуются автомобилисты для объезда пробок, но в холодное время движение по участку является небезопасным.

В результате было принято решение о том, что движение на участке от здания №23 «а» по Брянской до гаражей в районе дома №1 на Писарева будет закрыто с 07:00 10 октября до 20:00 15 апреля.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости