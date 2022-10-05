16-летний подросток получил ожоги рук при пожаре в частном доме в Канске

Накануне, четвёртого октября, в Красноярском крае в вечернее время произошёл пожар в частном доме в Канске.

В ГУ МЧС по региону отметили, что на момент прибытия огнеборцы увидели, что горит кровля жилого дома и веранды. Спустя 40 минут пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 30 кв. м.

При пожаре в жилом доме ожоги рук получил 16-летний подросток. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости