Красноярские полицейские доставили в военкомат 28-летнего уклониста

В Красноярске сотрудниками полиции был задержан 28-летний местный житель, который пытался уклониться от частичной мобилизации. Видеозапись появилась в соцсетях.

По словам молодого человека, он уволился с работы и отправился за обходным листом. В этот момент ему вручили повестку, однако красноярец отказался её подписывать и принимать.

Молодой человек сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что ничего не слышал о частичной мобилизации.

В результате красноярца всё-таки доставили в военный комиссариат и вручили повестку.

Фото: © vk.com/live_kras