В Красноярске бывшие полицейские получали взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, состоящей из 15 сотрудников территориальных подразделений ГУ МВД России по Красноярскому краю. В зависимости от роли им предъявлены обвинения в совершении 3-х эпизодов преступлений по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, 4-х эпизодов по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Во время следствия с 8 обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела направлены в суд. В отношении 7 фигурантов уголовные дела также направлены на рассмотрение в суд.

С марта 2019 по март 2020 года за взятки в размере от 1 до 75 тысяч рублей полицейские «помогали» физлицам и ИП, которые занимались перевозкой грузов.

Обвиняемые за денежное вознаграждение обеспечивали беспрепятственный проезд их транспорта, двигающегося с нарушением ПДД, непривликали к административной ответственности и прекратили производства по делам об административных правонарушениях.

Были установлены 8 граждан, в том числе руководители коммерческих организаций и ИП, передававшие частями лично и через посредников обвиняемым взятки.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, установлено более 100 фактов преступной деятельности обвиняемых.

Во время расследования при содействии УФСБ России по Красноярскому краю выявлена преступная деятельность другой организованной группы из шести полицейских. Они обвиняются в совершении 7-ми эпизодов преступлений по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

С января по ноябрь 2019 года 6 участников организованной группы получали взятки от 50 до 80 тысяч рублей от водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, за непривлечение их к ответственности.

Уголовное дело рассматривается в суде. В отношении одного из фигурантов вынесен обвинительный приговор.

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