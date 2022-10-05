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В столице Хакасии открылся обновленный Музей истории Красноярской железной дороги

Главная Общество
Красноярск
09:27 5 Октября 2022
общество, хакасия, ржд, музей, модернизация
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В Абакане состоялось торжественное открытие после реконструкции Музея истории Красноярской железной дороги.

В церемонии приняли участие начальник КрасЖД Алексей Туманин, заместитель главы Республики Хакасии Сергей Комаров и мэр города Абакана Алексей Лёмин.

«Железная дорога оказала большое влияние на развитие этой территории. С появлением стальной магистрали регион получил новый импульс и превратился в один из промышленных и культурных центров Сибири. Уверен, что обновленный музей, в фондах которого свыше 27 тысяч экспонатов, поможет сохранить историческую память и связь поколений» – сказал Алексей Туманин.

Он добавил, что после реконструкции историко-культурный комплекс КрасЖД стал более современным и интерактивным. Его экспозиции знакомят посетителей не только с вехами становления железнодорожного транспорта, который всегда был в авангарде технического прогресса, но и с новейшими достижениями.

В столице Хакасии открылся обновленный Музей истории Красноярской железной дороги

Сергей Комаров поблагодарил КрасЖД за обновление музея:

«Мы будем рады интегрировать этот объект в систему туристических маршрутов Хакасии, для того, чтобы люди больше могли узнавать и об истории нашего региона и об истории Красноярской магистрали».

Алексей Лёмин напомнил, что своим основанием Абакан обязан строительству железной дороги.

«Музей очень значим для столицы Хакасии. Ему отводится особое место, как хранителю истории города. Поэтому обновление – подарок для всех жителей» – подчеркнул он.

В столице Хакасии открылся обновленный Музей истории Красноярской железной дороги

К открытию музея его специалисты подготовили 13 новых экспозиций. В их числе – интерактивные локации, позволяющие совершить виртуальное путешествие по железной дороге в купейном вагоне, или почувствовать себя в роли машиниста современного локомотива.

Ежегодно этот историко-культурный комплекс посещают более 20 тысяч жителей и гостей Хакасии. Экспонаты размещаются в 10 тематических залах – здесь собраны уникальные коллекции станционных часов и телефонных аппаратов, а также форменной одежды железнодорожников с 1809 по 1950 годы.

Реконструкция музея, которому в следующем году исполнится 20 лет, проведена КрасЖД впервые с момента его открытия. В ходе ремонтных работ железнодорожники полностью обновили все коммуникации, отремонтировали кровлю и фасад здания – в его оформлении впервые появились элементы национального декора.

По материалам КрасЖД

Фото: © КрасЖД

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