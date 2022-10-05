295 жителей Ачинска переедут в новые дома из аварийного жилья

В Красноярском крае продолжает реализовываться программа по переселению жителей ветхих домов в новые дома.

В настоящее время в Ачинске на завершающей стадии находятся строительные работы по возведению двух пятиэтажных многоквартирных домов. Согласно планам, 295 жителей города, проживающих в ветхих домах, переселятся в новое жильё до конца текущего года. Также в новые дома переедут четверо детей-сирот.

Отметим, что в новых домах есть одно, двух и трёхкомнатные квартиры. Основные строительные работы уже завершились, сейчас проводятся мероприятия по установке систем отопления и отделке квартир.

По словам замминистра строительства Романа Сотникова, благодаря переселению ачинцев в новое жильё будет освобождено почти 4000 кв. м. аварийного жилья. Таким образом, это позволит досрочно завершить программу по переселению в Ачинске.

В Красноярском крае программа по переселению жителей региона из ветхих домов реализуется в течение трёх лет. В планах властей завершить программу, рассчитанную до 2025 года, к осени 2024 года. Затем будет дан старт следующей программе.

Фото: © Минстрой Красноярского края