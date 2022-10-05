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В Красноярске разместили билборды с фотографиями лучших педагогов

Главная Общество
Красноярск
09:36 5 Октября 2022
в красноярском крае, красноярск, общество, педагоги
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Перед Днём учителя на улицах города разместили билборды с фотографиями педагогов с высокими результатами в обучении и воспитании детей и ставшими лауреатами премии главы города, сообщают в министерстве образования Красноярского края.

Фото размещены на 25 видеоэкранах в точках города, близких к месту проживания учителей. Так администрация города Красноярска поздравила заслуженных работников образования с праздником.

5 октября в День учителя для более 50 тысяч педагогических работников подготовят большой праздничный концерт в Конгресс-холле СФУ. Педагогов поздравит министр образования края Светлана Маковская и лучшие творческие коллективы Красноярского края. Также 50 работников образования удостоятся почётного звания «Заслуженный педагог Красноярского края». Они получат денежное вознаграждение, нагрудный знак и удостоверение.

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

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