В Красноярске разместили билборды с фотографиями лучших педагогов

Перед Днём учителя на улицах города разместили билборды с фотографиями педагогов с высокими результатами в обучении и воспитании детей и ставшими лауреатами премии главы города, сообщают в министерстве образования Красноярского края.

Фото размещены на 25 видеоэкранах в точках города, близких к месту проживания учителей. Так администрация города Красноярска поздравила заслуженных работников образования с праздником.

5 октября в День учителя для более 50 тысяч педагогических работников подготовят большой праздничный концерт в Конгресс-холле СФУ. Педагогов поздравит министр образования края Светлана Маковская и лучшие творческие коллективы Красноярского края. Также 50 работников образования удостоятся почётного звания «Заслуженный педагог Красноярского края». Они получат денежное вознаграждение, нагрудный знак и удостоверение.

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев