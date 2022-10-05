Девять подпольных банкиров из Красноярского края осудят за незаконное извлечение дохода на 24 млн рублей

Девять жителей Красноярского края, состоявших в группе подпольных банкиров, будут судить за незаконное извлечение дохода более чем на 24 млн рублей. По официальным данным, две приятельницы 58 и 39 лет создали финансовую организацию для обналичивания денег, не имея при этом специальной лицензии. К своей деятельности женщины привлекли ещё семь человек.

Обвиняемые арендовали офисные помещения в Красноярске, купили компьютеры, мобильники и различную оргтехнику. Впоследствии злоумышленники создавали фирмы-однодневки, которые регистрировали на близких родственников или людей, которые были готовы за деньги стать номинальными директорами подобных организаций.

Клиенты переводили денежные средства на подконтрольные злоумышленниками счета организаций по фиктивным основаниям. После этого обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратно, оставляя себе определённый процент. В результате злоумышленникам удалось получить от клиентов более 300 млн рублей.

Отметим, что фигурантам уголовное дела предъявили обвинения по 4 статьям УК РФ. Объём уголовного дела – 421 том.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок