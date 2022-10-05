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В Красноярске на улице Молокова ради рекламного щита варварски срезали деревья

Главная Общество
Красноярск
08:47 5 Октября 2022
в красноярске, город, красноярск, администрация, нарушение, реклама
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Жители Красноярска запечатлели факт варварской обрезки деревьев, расположенных рядом с рекламным щитом на улице Молокова. Видео распространилось в соцсетях. Администрация города направила сотрудников отдела наружной рекламы управления архитектуры, которые зафиксировали факт случившегося и направили заявление в полицию.

В Красноярске на улице Молокова ради рекламного щита варварски срезали деревья

Как пояснили в мэрии, рекламный щит установлен законно. Однако один из пунктов договора, который был заключён с предпринимателем, гласит о недопустимости обрезки зелёных насаждений без согласования с департаментом горхозяйства.

В том случае, если полиция установит причастность к данному инциденту собственника рекламной конструкции, то его привлекут к ответственности.

Фото: © Администрация г. Красноярска

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