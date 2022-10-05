Проверка систем оповещения в Красноярске отменена

В Красноярске отменили проверку систем оповещения.

Решение было принято в связи с письмом министра МЧС России А.В. Куренкова.

Напомним, что 5 октября в Красноярске планировали проверить готовность системы оповещения населения и муниципальной системы оповещения с запуском электросирен и передачей речевого сообщения по ТВ-каналам, радиовещания и точкам звукового вещания. Об этом писала администрация города.

Проверка хотели запустить с 10:30 до 11:00 и с 12:00 до 12:30.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович