В Красноярске рядом с ТЦ "Июнь" загорелся пассажирский автобус

Пассажирский "ПАЗ" загорелся сегодня, 4 октября, возле ТЦ "Июнь". Это случилось на остановке пл. Октябрьская.

Как сообщили Sibnovosti.ru в ГУ МЧС по Красноярскому краю, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16:50 по местному времени.

"Площадь пожара составила 20 кв.м. На месте работают пять человек и она единица техники", - сообщают в ведомстве.

Когда начался пожар, в автобусе находился только водитель. Пассажиров не было. Водитель успел покинуть машину самостоятельно. Автобус выгорел вместе с салоном дотла.

Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить дознавателям.

Фото:©скриншот с видеозаписи очевидцев