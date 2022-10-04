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В Красноярске рядом с ТЦ "Июнь" загорелся пассажирский автобус

Главная Общество
Красноярск
17:12 4 Октября 2022
общество, происшествия, красноярск, пожар, автобус
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Пассажирский "ПАЗ" загорелся сегодня, 4 октября, возле ТЦ "Июнь". Это случилось на остановке пл. Октябрьская. 

Как сообщили Sibnovosti.ru в ГУ МЧС по Красноярскому краю, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16:50 по местному времени.

"Площадь пожара составила 20 кв.м. На месте работают пять человек и она единица техники", - сообщают в ведомстве.

Когда начался пожар, в автобусе находился только водитель. Пассажиров не было. Водитель успел покинуть машину самостоятельно. Автобус выгорел вместе с салоном дотла.

Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить дознавателям.

Фото:©скриншот с видеозаписи очевидцев

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