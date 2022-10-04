В Красноярском крае участковый снял с дерева испуганного кота Василия

На севере Красноярского края в посёлке Бор участковый полиции снял с дерева испуганного кота. На протяжении трёх дней животное сидело на дереве.

По словам сельчан, кот высоко забрался на дерево рядом с жилым домом на улице Строителей. Старший участковый Серик Ержанов последовал за местными жителями и убедился, что кот залез на довольно-таки приличную высоту.

В результате полицейский обратился к сотрудникам местной УК и при помощи спецтехники с подъёмным краном добрался до дерева, сняв кота.

Отметим, что участковому быстро удалось найти хозяйку кота, которого как выяснилось зовут Василий. Женщина поблагодарила участкового за спасение пушистого любимца.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков