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В Красноярском крае участковый снял с дерева испуганного кота Василия

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Красноярск
15:47 4 Октября 2022
в красноярском крае, спасение, кот, животные, полиция, мвд
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На севере Красноярского края в посёлке Бор участковый полиции снял с дерева испуганного кота. На протяжении трёх дней животное сидело на дереве.

По словам сельчан, кот высоко забрался на дерево рядом с жилым домом на улице Строителей. Старший участковый Серик Ержанов последовал за местными жителями и убедился, что кот залез на довольно-таки приличную высоту.

В результате полицейский обратился к сотрудникам местной УК и при помощи спецтехники с подъёмным краном добрался до дерева, сняв кота.

Отметим, что участковому быстро удалось найти хозяйку кота, которого как выяснилось зовут Василий. Женщина поблагодарила участкового за спасение пушистого любимца.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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