Мэр Владислав Логинов поручил проработать меры поддержки семей мобилизованных красноярцев

Глава города Красноярска Владислав Логинов поручил проработать комплекс мер по оказанию поддержки семей мобилизованных горожан.

Специальная комиссия под председательством первого замглавы города-руководителя департамента финансов Романа Одинцова вместе с органами администрации социального блока, юристами и экономистами прорабатывает возможный перечень мер и вопросы, которые связаны с их финансовым обеспечением.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что завтра будет работать горячая линия по поддержке семей мобилизованных.

Фото: © Никита Алексеев