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Мэр Владислав Логинов поручил проработать меры поддержки семей мобилизованных красноярцев

Главная Общество
Красноярск
15:13 4 Октября 2022
город, в красноярске, красноярск, мэр, администрация
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Глава города Красноярска Владислав Логинов поручил проработать комплекс мер по оказанию поддержки семей мобилизованных горожан.

Специальная комиссия под председательством первого замглавы города-руководителя департамента финансов Романа Одинцова вместе с органами администрации социального блока, юристами и экономистами прорабатывает возможный перечень мер и вопросы, которые связаны с их финансовым обеспечением.   

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что завтра будет работать горячая линия по поддержке семей мобилизованных.

Фото: © Никита Алексеев

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