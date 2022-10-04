В Красноярске появится новое кладбище

Новый погост появится вблизи кладбища «Шинное». Территория имеет необходимую категорию земель. Площадь – 38 га.

Как пишут на сайте администрации города Красноярска, работы ведутся в соответствии с проектной документацией. Сейчас ведётся планировка, оформляют сектора под захоронения. Также подрядчик обустраивает сеть проездов и пешеходных путей. Кладбище будет огорожено.

Срок окончания работ — 30 ноября. Выдавать разрешения на плановые захоронения на новом погосте будут после приёмки работ.

Отметим, что сейчас в городе для плановых захоронений открыты два кладбища («Бадалыкское» и «Шинное»). Под плановые захоронения выделяются только участки на кладбище «Шинное». Также захоронения происходят на семейных участках других кладбищ города. Всего в Красноярске 10 кладбищ.