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Два красноярских парка развлечений признали лучшими в России

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Красноярск
15:00 4 Октября 2022
в красноярске, город, красноярск, парк, развлечение, конкурс
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Два парка развлечений из Красноярска оказались лучшими по итогам XX международного cмотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2022. Об этом говорится на сайте мероприятия.

По мнению жюри, «Троя-Парк» оказался лучшим среди «открытых парков развлечений, численность посетителей которых составляет от 250 до 500 тысяч человек в год.

Вторым красноярским парком развлечений, удостоенным признания, оказался активити-парк семейного отдыха Grek Land. Он был признан лучшим среди крытых парков развлечений площадью три тысячи квадратных метров.

Фото: © sapir.pro

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