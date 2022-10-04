Два красноярских парка развлечений признали лучшими в России

Два парка развлечений из Красноярска оказались лучшими по итогам XX международного cмотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2022. Об этом говорится на сайте мероприятия.

По мнению жюри, «Троя-Парк» оказался лучшим среди «открытых парков развлечений, численность посетителей которых составляет от 250 до 500 тысяч человек в год.

Вторым красноярским парком развлечений, удостоенным признания, оказался активити-парк семейного отдыха Grek Land. Он был признан лучшим среди крытых парков развлечений площадью три тысячи квадратных метров.

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