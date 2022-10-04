В Красноярске двух руководителей детсада осудят за мошенничество на 6,7 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух красноярок. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ.

С 2014 года по 2022 обвиняемые, являясь руководителями муниципального детского сада, оформили на работу 14 людей, которые на самом деле трудовую деятельности там не осуществляли. Злоумышленницы вносили недостоверные сведения в документы о якобы выполнении ими обязанностей и начислении зарплаты.

В результате муниципальному бюджету был причинён ущерб — более 6,7 млн руб.

На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.

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