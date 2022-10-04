В Норильске работнице кафе не выплачивали зарплату

Судебные приставы взыскали более 286 тыс. руб. зарплаты в пользу жительницы Норильска — работницы местного кафе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ей несколько месяцев не выплачивали заработную плату, и женщина обратилась в суд. Суд принял решение взыскать с владельца кафе задолженность.

Взысканием занялись судебные приставы. Сотрудник уведомил должника о необходимости погасить задолженность и предупредил об исполнительском сборе.

Чтобы не оплачивать 7 % от суммы задолженности руководство предприятия погасило задолженность в срок.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов