4 октября
Красноярск
погода +7 °C
57.57
 
€ 54.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Норильске работнице кафе не выплачивали зарплату

Главная Общество
Красноярск
14:17 4 Октября 2022
долг, зарплата, в красноярском крае, норильск, общество
версия для печати Ico_print

Судебные приставы взыскали более 286 тыс. руб. зарплаты в пользу жительницы Норильска — работницы местного кафе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ей несколько месяцев не выплачивали заработную плату, и женщина обратилась в суд. Суд принял решение взыскать с владельца кафе задолженность.

Взысканием занялись судебные приставы. Сотрудник уведомил должника о необходимости погасить задолженность и предупредил об исполнительском сборе.

Чтобы не оплачивать 7 % от суммы задолженности руководство предприятия погасило задолженность в срок.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

4 Октября 2022 г.
Превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций не зафиксированы
Новости Красноярска: Мэр Владислав Логинов поручил проработать меры поддержки семей мобилизованных красноярцев

Мэр Владислав Логинов поручил проработать меры поддержки семей мобилизованных красноярцев

4 Октября 2022 г.
Завтра будет работать горячая линия
Новости Красноярска: В Красноярске появится новое кладбище

В Красноярске появится новое кладбище

4 Октября 2022 г.
30 ноября завершат благоустройство
Новости Красноярска: Два красноярских парка развлечений признали лучшими в России

Два красноярских парка развлечений признали лучшими в России

4 Октября 2022 г.
Речь о «Троя Парке» и Grek Land
Новости Красноярска: 5 октября в Красноярском крае ожидается ветер до 18 м/с

5 октября в Красноярском крае ожидается ветер до 18 м/с

4 Октября 2022 г.
В северных районах на дорогах гололедица
Новости Красноярска: В Красноярске двух руководителей детсада осудят за мошенничество на 6,7 млн рублей

В Красноярске двух руководителей детсада осудят за мошенничество на 6,7 млн рублей

4 Октября 2022 г.
На их имущество наложен арест
Новости компаний
29/09
ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В нескольких регионах России военных комиссаров отстранили от должностей

В нескольких регионах России военных комиссаров отстранили от должностей

3 Октября 2022 г.
В отставку отправили комиссаров Магаданской области и Хабаровского края
Новости Красноярска: В Красноярске с 1 октября изменится схема движения автобуса № 99

В Красноярске с 1 октября изменится схема движения автобуса № 99

1 Октября 2022 г.
Предположительно до конца месяца
Новости Красноярска: В Новосибирске две учительницы подрались в школе на глазах у детей

В Новосибирске две учительницы подрались в школе на глазах у детей

1 Октября 2022 г.
Минобразования будет разбираться в ситуации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru