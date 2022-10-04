Военнослужащий из Курагинского района связался с родственниками после сообщения о его гибели

В Красноярском крае жители посёлка Кошурниково, расположенного в Курагинском районе, собирали деньги на похороны участника спецоперации Алексея Ковалёва. Однако военнослужащий позвонил своим близким и рассказал о том, что он жив.

Как пишет издание NGS24, в военном комиссариате Курагинского района им подтвердили, что в действительности им приходили документы, извещающие о гибели военнослужащего.

В администрации посёлка Кошурниково корреспонденту Sibnovosti подтвердили ситуацию, однако от дальнейших комментариев отказались. Добавим, что собранные на похороны военного деньги жители посёлка раздадут обратно, а оставшиеся средства планируют отдать мобилизованным землякам.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости