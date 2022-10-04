В Ермаковском районе мать осудили за отказ ухаживать за ребёнком-инвалидом

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней жительницы Ермаковского района. Она признана виновной по ст. 156 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Судом установлено, что в 2018 году после преждевременных родов у обвиняемой родился сын с тяжёлыми врождёнными заболеваниями. С октября 2018 года по октябрь 2020 женщина употребляла алкоголь в присутствии ребёнка. При этом малыш не получал своевременную необходимую медпомощь. Мать ребёнка не осуществляла уход, не следила за его санитарно-гигиеническим состоянием.

Комиссией экспертов установлено, что адекватного восстановительного лечения ребёнок не получал. Кроме того, диагностика патологических состояний и их лечение своевременно не проводились. В итоге было упущено благоприятное время раннего восстановительного периода.

Суд назначил женщине наказание 200 часов обязательных работ. Также её лишили родительских прав. Сейчас малыш проживает с отцом.

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